هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أبريل, 2019 02:23 م

الخرطوم (رويترز) - قال نشطاء إن محتجين من عطبرة، مهد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السوداني عمر البشير، يتدفقون على العاصمة الخرطوم يوم الثلاثاء للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة للمدنيين.

ويتوجه سكان من عطبرة، المدينة التي بدأت منها الاحتجاجات في 19 ديسمبر كانون الأول، إلى الخرطوم بالقطارات في استعراض رمزي لدعم المتظاهرين المعتصمين أمام مجمع وزارة الدفاع.

وأثارت الاحتجاجات في السودان محاولة لزيادة أسعار الخبز في ظل أزمة اقتصادية عميقة، وتحولت إلى مظاهرات ضد حكم البشير الذي استمر 30 عاما وامتدت إلى مدن رئيسية.

وتقع عطبرة على بعد نحو 290 كيلومترا شمال شرقي العاصمة، وهي مركز للسكك الحديدية ويوجد بها عدد كبير من العاملين في ذلك المرفق ومعروفة تاريخيا بأنها معقل النقابات المعارضة والاضطرابات.

وحذر المجلس العسكري الانتقالي يوم الاثنين المواطنين من غلق الطرق و"السيطرة على حركة المواطنين" في إشارة إلى تحرك محتمل ضد آلاف المحتجين المشاركين في اعتصام الخرطوم.

ويتبادل المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة التهديدات منذ يوم الأحد.

(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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