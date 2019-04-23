هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أبريل, 2019 08:08 م

من خالد عبدالعزيز

الخرطوم (رويترز) - تكدس قطار بمئات المحتجين الذين تدفقوا من عطبرة مهد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السوداني عمر البشير على العاصمة الخرطوم يوم الثلاثاء لدعم نشطاء يطالبون بتسليم المجلس العسكري الانتقالي السلطة للمدنيين.

وحيا حوالي أربعة آلاف محتج القادمين من عطبرة في محطة القطارات الرئيسية بالخرطوم. ولوح بعض المستقبلين بأعلام السودان لدى وصول القطار من عطبرة.

وبدأ متظاهرون اعتصاما أمام مجمع وزارة الدفاع يوم السادس من أبريل نيسان قبل خمسة أيام من إعلان الجيش الإطاحة بالبشير. وتواصل الاعتصام إذ يضغط المحتجون من أجل تسليم سريع للسلطة لحكومة مدنية وزاد عدد المتظاهرين في الأيام الماضية.

وقال شاهدان إن السلطات حاولت تفريق الاعتصام ظهر يوم‭ ‬الثلاثاء. وأضافا أن السلطات استخدمت الجرافات لإزالة حواجز أقامها المحتجون ولكن المحتجين طاردوهم.

وقال تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات، أيضا إن قوات الأمن حاولت تفريق الاعتصام. وحث التجمع المحتجين على بناء المزيد من الحواجز والاستمرار في الاحتجاج.

وقال التجمع "ندعو جميع الثوار للحضور بساحة الاعتصام وذلك من أجل حماية اعتصامنا واستقبال ثوار عطبرة".

وتوجه عشرات الصحفيين إلى موقع الاعتصام يوم الثلاثاء وقرر عشرات المعلمين الانضمام أيضا للمحتجين.

وتفجرت الاحتجاجات في السودان إثر محاولة لزيادة أسعار الخبز في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة، وتحولت إلى مظاهرات ضد حكم البشير الذي استمر 30 عاما وامتدت إلى مدن رئيسية.

وتقع عطبرة على بعد نحو 290 كيلومترا شمال شرقي العاصمة، وهي مركز للسكك الحديدية ويوجد بها عدد كبير من العاملين في ذلك المرفق ومعروفة تاريخيا بأنها معقل النقابات المعارضة والاضطرابات.

وحذر المجلس العسكري الانتقالي أمس الاثنين المواطنين من غلق الطرق و"السيطرة على حركة المواطنين" في إشارة إلى تحرك محتمل ضد آلاف المحتجين المشاركين في اعتصام الخرطوم.

(إعداد أشرف صديق للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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