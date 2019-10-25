هذا المحتوى تم نشره يوم 25 أكتوبر, 2019 02:06 م

بغداد (رويترز) - قالت مصادر بالشرطة إن ما لا يقل عن 3000 متظاهر اقتحموا مقرا حكوميا في مدينة الناصرية بجنوب العراق يوم الجمعة وأشعلوا النار فيه.

وذكر مصدران أمنيان أن ستة محتجين أصيبوا في مدينة العمارة في محافظة ميسان في جنوب البلاد بعدما فتح حراس مكتب جماعة عصائب أهل الحق الشيعية بالمدينة النار عليهم.

وأضاف المصدران أن المحتجين كانوا يحاولوا إشعال النار في المكتب.

واجتاحت الاحتجاجات المناهضة للحكومة أنحاء العراق يوم الجمعة حيث يطالب المحتجون باستقالة الحكومة والقضاء على الفساد.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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