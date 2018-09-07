محتجون يقتحمون القنصلية الإيرانية في مدينة البصرة العراقية
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البصرة (العراق) (رويترز) - قالت مصادر أمنية محلية إن محتجين اقتحموا القنصلية الإيرانية في مدينة البصرة النفطية في جنوب العراق يوم الجمعة.
وتقع القنصلية في حي البراضعية الراقي في جنوب شرق مركز المدينة.
واستهدف المحتجون مكاتب المحافظة ومبنى الإدارة المحلية والأحزاب السياسية منذ أن اشتدت الاحتجاجات يوم الاثنين.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز