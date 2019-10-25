هذا المحتوى تم نشره يوم 25 أكتوبر, 2019 02:52 م

محتجون عراقيون في بغداد يوم الجمعة. تصوير: خالد الموصلي - رويترز.

من أحمد أبو العينين

بغداد (رويترز) - قالت الشرطة العراقية ومصادر طبية إن متظاهرين لقيا حتفهما في بغداد يوم الجمعة بعد أن أصيب كل منهما في وجهه بعبوتي غاز مسيل للدموع حيث تحاول قوات الأمن التصدي للمحتجين الغاضبين بسبب الفساد والأزمة الاقتصادية.

وتحاول السلطات تهدئة غضب المحتجين منذ اندلاع التوتر الذي شابه العنف في بغداد في الأول من أكتوبر تشرين الأول ثم امتد إلى المدن الجنوبية.

ويتهم المحتجون المسؤولين الفاسدين والنخبة السياسية بالفشل في تحسين أوضاعهم المعيشية.

ولقي اثنان على الأقل حتفهما وأصيب أكثر من 350 في أحدث موجة للاضطرابات.

وقالت مصادر بالشرطة إن متظاهرين أضرموا النار في مكاتب تابعة لحزب سياسي شيعي وجماعة شيعية مسلحة في محافظة المثنى بجنوب العراق يوم الجمعة.

وأشعل المحتجون النيران في مقر حزب تيار الحكمة وجماعة عصائب أهل الحق في وسط مدينة السماوة. وحاولت قوات الأمن تفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع.

ويشكل التوتر الراهن أكبر تحد لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي منذ توليه السلطة قبل عام فقط. وعلى الرغم من تعهده بإصلاحات وإجراء تغيير وزاري واسع النطاق فإن رئيس الوزراء لا يزال يجد صعوبة حتى الآن في تهدئة غضب المحتجين المتصاعد.

وقال عبد المهدي في كلمة ألقاها في وقت متأخر يوم الخميس إن انهيار الحكومة سيزج بالعراق في مزيد من الفوضى.

وسيكون تعامل الحكومة وقوات الأمن مع الاحتجاجات المزمعة يوم الجمعة اختبارا لاستقرار البلد.

ويعتزم الساسة والأحزاب التواجد على نحو أقوى يوم الجمعة لكن المحتجين يواصلون رفض وجودهم بقوة.

وقال محمود الشمري (51 عاما) وهو ضمن آلاف تجمعوا في ساحة التحرير ببغداد "مطالبنا هي استقالة الحكومة بالكامل وحل الأحزاب السياسية وحياة كريمة. جئنا إلى هنا للاحتجاج سلميا لهذا السبب".

وفي الصباح حاول المئات، الذين خيم بعضهم في الساحة طوال الليل، السير نحو المنطقة الخضراء المحصنة في العاصمة والتي تضم مباني حكومية وسفارات أجنبية لكن قوات الأمن منعتهم.

* السيستاني يدعو إلى التهدئة

دعا الزعيم الأعلى لشيعة العراق آية الله العظمى علي السيستاني، الذي انتقد تعامل الحكومة مع المحتجين في الأسابيع القليلة الماضية، جميع الأطراف إلى الهدوء وذلك خلال خطبة الجمعة يوم الجمعة.

لكن المحتجين في بغداد غاضبون بسبب تكرار المواجهات العنيفة التي اجتاحت العاصمة ومحافظات في الجنوب قبل أسبوعين فحسب وأسفرت عن مقتل 149 شخصا وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين.

وقال حسين العجيلي (28 عاما) "ذهبنا إلى المنطقة الخضراء صباحا، لكننا كنا قلقين من المرور بالسفارة الإيرانية لأن أحدهم قال إن لديهم قناصة هناك".

وأضاف أن قوات مكافحة الشغب استخدمت قنابل الصوت وأطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي مباشرة على الحشد الذي كان يسير باتجاه المنطقة الخضراء.

وقال علي محمد (16 عاما) الذي غطى وجهه بقميص منعا لاستنشاق الغاز المسيل للدموع "لا نريد سوى أربعة أشياء: وظائف ومياه وكهرباء وأمن".

(شارك في التغطية أحمد رشيد في بغداد وعارف محمد في البصرة - إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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