محتجون يواصلون إغلاق ميناء أم قصر للبضائع قرب البصرة بالعراق
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شاحنات في ميناء أم قصر قرب البصرة بالعراق يوم 16 يوليو تموز 2018. تصوير: عصام السوداني - رويترز(reuters_tickers)
البصرة (العراق) (رويترز) - قال موظفون في ميناء أم قصر ومسؤولون محليون إن محتجين واصلوا يوم الخميس إغلاق مدخل ميناء البضائع.
وامتدت المظاهرات إلى الميناء مساء يوم الأربعاء الأمر الذي يزيد المخاطر في واحدة من أسوأ الاضطرابات في مدن بجنوب العراق منذ شهور.
ويستقبل ميناء أم قصر واردات العراق من الحبوب والزيوت النباتية وشحنات السكر. وحتى الآن لم يتضح إن كان الاضطراب سيكون له تأثير كبير على عمليات الميناء.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)
رويترز