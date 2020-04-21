هذا المحتوى تم نشره يوم 21 أبريل, 2020 08:20 م

بيروت (رويترز) - تدفق العشرات من المتظاهرين إلى شوارع بيروت في سياراتهم يوم الثلاثاء للتعبير عن غضبهم من زيادة الفقر والمعاناة، بينما اجتمع البرلمان اللبناني للمرة الأولى منذ بدء إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا.

ونزلت الجموع إلى الشوارع في أنحاء أخرى من لبنان أيضا، بما في ذلك مدينة طرابلس الشمالية، لاستئناف الاحتجاجات التي تراجعت خلال الأشهر الماضية بعد أن هزت البلاد منذ أكتوبر تشرين الأول.

وخرج الرجال والنساء من نوافذ سياراتهم، ملوحين بأعلام لبنان وهم يهتفون "ثورة". وجاء الاحتجاج من داخل السيارات حفاظا على قواعد التباعد الاجتماعي بينما تكافح البلاد تفشي فيروس كورونا شديد العدوى.

وقاد المحتجون سياراتهم من وسط بيروت إلى مقر انعقاد الجلسة التشريعية الأولى التي جرى نقلها من مبنى البرلمان إلى قاعة أحد المسارح للسماح بتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي أيضا.

(تغطية صحفية إلن فرنسيس وعصام عبد الله ووليد صالح - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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