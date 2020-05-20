هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مايو, 2020 04:27 م

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس يوم 8 مارس آذار 2020. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الأنباء

القدس (رويترز) - رفضت محكمة إسرائيلية يوم الأربعاء طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الغياب عن جلسة بدء محاكمته في قضايا فساد الأسبوع المقبل قائلة إن عليه الالتزام بضرورة الحضور بشخصه لسماع الاتهامات.

وكان نتنياهو قد طلب من محكمة في القدس إعفاءه من الاستدعاء لحضور جلسة يوم 24 مايو أيار معتبرا الجلسة إجراء شكليا وجادل بأن إحضار حرسه الشخصي سيمثل هدرا للمال العام ويشكل ضغطا على القواعد المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

لكن بعض منتقدي نتنياهو يعتقدون إنه يرغب في الحد من ظهوره في أول محاكمة جنائية لرئيس وزراء إسرائيلي في السلطة. وينفي نتنياهو، المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ارتكاب أي مخالفات.

وردت المحكمة على ذلك قائلة إنها تقبل بحضور الحرس لتأمينه لكنها رفضت طلبا إضافيا بأن يحضر طاقما قانونيا كبيرا.

وقالت المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة في قرارها "يتوجب على مقدم الطلب، مثل غيره من المدعى عليهم، المثول وقول كلمته أمام المحكمة".

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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