هذا المحتوى تم نشره يوم 14 يناير, 2020 05:07 م

شخص تظهر صورته على شاشة أثناء مشاركته في دورة تدريبية تتعلق الأمن الاليكتروني في مدينة الخضيرة باسرائيل يوم 8 يوليو تموز 2019. تصوير: رونين زوفولون-رويترز.

القدس (رويترز) - من المقرر أن تطلب منظمة العفو الدولية من محكمة إسرائيلية يوم الخميس أن تأمر إسرائيل بإلغاء ترخيص التصدير الممنوح لمجموعة (إن.إس.أو) والتي قيل إن حكومات تستخدم برامجها الإلكترونية في التجسس على الصحفيين والمعارضين.

وقالت المنظمة يوم الثلاثاء إن وزارة الدفاع الإسرائيلية تقدمت الأسبوع الماضي بالتماس إلى محكمة تل أبيب الابتدائية لرفض الدعوى أو إصدار أمر في حالة الاستمرار في نظرها بتقييد نشر النتائج لدواعي تتعلق بالأمن القومي.

ولم تعلق الوزارة مباشرة في بيان لها عما إذا كانت قد سعت لرد الدعوى أو حظر النشر لكنها قالت إن إشرافها على صادرات الدفاع "يخضع لتدقيق مستمر وتقييمات دورية".

وأضافت الوزارة أنها لا تعلق على تراخيص محددة.

وقال معمل سيتزن لاب وهو معمل أبحاث في الأمن الإلكتروني ومقره جامعة تورونتو والذي‭‭‭ ‬‬‬يبحث في المراقبة الرقمية والأمن والخصوصية والمساءلة إن برنامج بيجاسوس لاختراق الهواتف المحمولة والتابع للشركة الإسرائيلية ارتبط بعمليات مراقبة سياسية في المكسيك والإمارات والسعودية.

وفي أكتوبر تشرين الأول أقامت شركة واتساب المملوكة لفيس بوك دعوى ضد شركة (إن.إس.أو) أمام محكمة أمريكية في سان فرانسيسكو واتهمتها بمساعدة عملاء لحكومات على اختراف هواتف محمولة تخص 1400 مستخدم في أربع قارات.

ومن بين الذين جرى استهدافهم في عملية التسلل الإلكتروني، دبلوماسيون ومعارضون سياسيون وصحفيون ومسؤولون حكوميون.

ونفت (إن.إس.أو) الاتهامات وقالت إنها تعمل فحسب على "تقديم التكنولوجيا لوكالات مخابرات حكومية معتمدة وجهات إنفاذ القانون لمساعدتها في مكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة".

وقالت منظمة العفو الدولية إن القضية التي رفعها أعضاء ومؤيدون لفرعها في إسرائيل تقول إن شركة (إن.إس.أو) لا تزال تجني أرباحا من برنامجها للتجسس الذي يستخدم في ارتكاب انتهاكات ضد ناشطين في أنحاء العالم.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير أحمد صبحي خليفة)

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