هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أبريل, 2019 09:37 م

القاهرة (رويترز) - قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) يوم الاثنين إن المحكمة الاتحادية العليا في الامارات أيدت عقوبة السجن المؤبد بحق مواطن تركي في قضية تتعلق بالإرهاب.

وقالت الوكالة الرسمية "أشارت لائحة الاتهام إلى أن المتهم قد نظم حملة موسعة عن طريق إنشاء حساب خاص باسمه على موقع فيسبوك باسم علي أوزتورك محمد دون الحصول على ترخيص رسمي، وقام من خلاله بالترويج لأفكار الجبهتين الارهابيتين (جبهة النصرة وأحرار الشام)وجمع أموال وتبرعات مالية نقدية لهما وإرسالها عن طريق مؤسسات مالية تعمل في الإمارات".

(تغطية صحفية نيرة عبد الله- إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي)

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