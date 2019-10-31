هذا المحتوى تم نشره يوم 31 أكتوبر, 2019 01:18 م

مركبة بها متهمين أدينوا بقتل سائحتين اسكندنافيتين في جبال أطلس بالمغرب تصل إلى محكمة بالرباط يوم 18 يوليو تموز 2019. تصوير: يوسف بودلال - رويترز.

الرباط (رويترز) - أيّدت محكمة الاستئناف بالمغرب الحكم بإعدام ثلاثة مغاربة أدينوا بقتل سائحتين اسكندنافيتين في جبال أطلس في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وصدر أيضا حكم بإعدام رجل رابع وذلك بعد أن أصدرت محكمة معنية بمكافحة الإرهاب حكما بسجنه مدى الحياة في 18 يوليو تموز. وكان الثلاثة الآخرون قد صدرت عليهم أحكام الإعدام حينها.

وقُتلت السائحتان لويسا فستراجر جيسبرسن (24 عاما) من الدنمرك ومارين يولاند (28 عاما) من النرويج في خيمتهما قرب قرية إمليل المغربية، وهي مقصد شهير لتسلق الجبال.

واستمعت محكمة معنية بمكافحة الإرهاب في سلا قرب الرباط لمبايعة المتهمين تنظيم الدولة الإسلامية في فيديو جرى تصويره قبل أيام من ارتكابهم الجريمة.

وأبلغ اثنان من المتهمين، هما عبد الصمد الجود ويونس أوزياد المحكمة بأنهما ضربا عنق المرأتين بينما قال الثالث، رشيد أفاطي، إنه صور الواقعة ورفع اللقطات على الإنترنت.

وقال الرابع، عبد الرحمن خيالي، إنه كان مع المجموعة لكنه غادر قبل قتل السائحتين.

وصدرت أحكام أخرى بالسجن بين خمس سنوات و30 عاما على 20 آخرين، قال المدعون إن لهم صلات بالقتلة، بتهم تشكيل عصابة إجرامية بهدف ارتكاب أعمال إرهابية وتشجيع الإرهاب وتقويض الأمن العام وجرائم أخرى.

وعلى الرغم من مشروعية عقوبة الإعدام في المغرب فإن المملكة متوقفة عن تنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 1993.

(تغطية صحفية أحمد الجشتيمي - إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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