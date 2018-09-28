محكمة العدل الدولية: فلسطين تقدم شكوى ضد وجود السفارة الأمريكية بالقدس
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أمستردام (رويترز) - قالت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة إنها تلقت شكوى من "دولة فلسطين" ضد الولايات المتحدة تقول إن وضع الحكومة الأمريكية سفارتها لدى إسرائيل بالقدس ينتهك اتفاقية دولية وإنه ينبغي نقلها.
وذكرت المحكمة في بيان أن فلسطين تحتج بأن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 تلزم أي دولة بوضع سفارتها على أرض دولة مستضيفة. وتسيطر إسرائيل عسكريا على القدس لكن السيادة عليها محل نزاع.
وتطالب الدعوى الفلسطينية المحكمة "بإصدار أمر للولايات المتحدة الأمريكية بسحب بعثتها الدبلوماسية من مدينة القدس".
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)
رويترز