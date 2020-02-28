هذا المحتوى تم نشره يوم 28 فبراير, 2020 01:26 م

الأميرة هيا بنت الحسين لدى وصولها إلى المحكمة العليا في لندن يوم الجمعة. تصوير: توم نيكسلون - رويترز (يحظر إعادة بيع الصورة أو الاحتفاظ بها في الأرشيف.)

لندن (رويترز) - قضت محكمة الاستئناف في لندن يوم الجمعة بأن الحكمين اللذين صدرا في معركة قانونية بين حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وزوجته السابقة الأميرة هيا بنت الحسين، بشأن الوصاية على طفليهما، لابد أن ينشرا علنا.

وقال الشيخ محمد إن الحكمين اللذين أصدرهما آندرو ماكفارلين رئيس محكمة الأسرة معيبة قانونيا وينبغي عدم نشرها.

واتفق قضاة محكمة الاستئناف الثلاثة على أن الحكمين اللذين أصدرهما ماكفارلين ينبغي عدم نشرهما في الوقت الراهن، قائلين إن الشيخ محمد قد يتقدم بطلب للطعن أمام المحكمة العليا.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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