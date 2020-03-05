هذا المحتوى تم نشره يوم 05 مارس, 2020 01:31 م

الأميرة هيا بنت الحسين في لندن يوم 28 فبراير شباط 2020. تصوير: توم نيكلسون - رويترز. يحظر إعادة بيع الصورة أو حفظها في الأرشيف.

لندن (رويترز) - رفضت المحكمة العليا البريطانية يوم الخميس السماح لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالطعن في قرار يسمح بنشر حكمين صدرا في معركة قضائية مع زوجته السابقة بخصوص الوصاية على طفليهما.

ويخوض الشيخ محمد نزاعا قانونيا مع الأميرة هيا بنت الحسين، الأخت غير الشقيقة لعاهل الأردن الملك عبد الله، على الوصاية على طفليهما منذ مايو أيار.

وأصدر آندرو ماكفارلين رئيس قسم شؤون الأسرة بالمحكمة العليا في لندن، الذي كان ينظر في القضية، حكمين وقرر في يناير كانون الثاني أنه ينبغي نشرهما علنا.

ورفضت المحكمة العليا السماح للشيخ محمد باستئناف قرار ماكفارلين وقالت إن القضية "لا تثير مسألة قانونية قابلة للنقاش ذات أهمية لعامة الناس". ومع ذلك، لا تزال قيود صارمة على التغطية الصحفية للقضية قائمة في الوقت الحالي.

(إعداد أحمد السيد للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)

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