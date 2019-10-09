هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أكتوبر, 2019 06:08 م

أحد أنصار نبيل القروي المرشح الرئاسي التونسي يحمل دعاية انتخابية له في تونس العاصمة يوم 4 أكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: زبير السوسي - رويترز

تونس (رويترز) - قال محامي قطب الإعلام والمرشح لانتخابات الرئاسة التونسية نبيل القروي لرويترز إن محكمة استئناف تونسية أطلقت سراحه يوم الأربعاء، وذلك قبل أيام قليلة من جولة الإعادة.

وكان القروي اعتقل في أغسطس آب قبل خوض الدور الأول من الانتخابات وقضى فترة حملته الانتخابية بالكامل خلف القضبان انتظارا لصدور حكم قضائي في اتهامه بغسل الأموال والتهرب الضريبي. وينفي القروى الاتهامات الموجهة إليه.

وقال المحامي كمال بن مسعود لرويترز إن محكمة التعقيب قررت إطلاق سراحه على الفور، دون مزيد من التفاصيل.

وقال حاتم المليكي المتحدث باسم القروي لرويترز "الإفراج عن القروي أنقذ الوضع والانتقال الديمقراطي في آخر لحظة".

وأضاف "كنا في تونس في توتر كبير ووضع صعب للغاية ولكن القرار بالإفراج عنه هو رسالة طمأنة للتونسيين وللمسارات السياسية في تونس".

وقال الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر الأسبوع الماضي إن وضع القروي وعدم تمكنه من التواصل مع ناخبيه قبل أسبوع من جولة الإعادة سيكون له تداعيات خطيرة على مصداقية الانتخابات وعلى صورة تونس. كما دعت جهات مراقبة للانتخابات لإطلاق سراحه، قائلة إن استمرار سجنه يهدد نزاهة الانتخابات.

كما حذرت مفوضية الانتخابات من أن بإمكان القروي الطعن على نتيجة الانتخابات في حالة خسارته لها بسبب عدم حصوله على فرص متكافئة للتواصل مع ناخبيه، وهو ما قد يؤدي إلى إلغاء نتيجة الانتخابات.

وحصل القروي على 15.6 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت قبل ثلاثة أسابيع، ومن المقرر أن يواجه يوم الأحد المرشح قيس سعيد أستاذ القانون المتقاعد الذي حل في المركز الأول بحصوله على 18.4 في المئة من الأصوات.

(تغطية طارق عمارة من تونس - إعداد محمد فرج - تحرير أحمد حسن)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك