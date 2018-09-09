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هذا المحتوى تم نشره يوم 09 سبتمبر, 2018 04:57 م 09 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 16:57

القاهرة (رويترز) - قالت مصادر قضائية في مصر إن محكمة استئنافية قررت خفض عقوبة لبنانية أدينت في يوليو تموز ببث شائعات ونشر محتوى خادش للحياء والتعدي على الأديان إلى الحبس سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ بدلا من السجن لثماني سنوات.

وأحالت النيابة العامة السائحة اللبنانية منى المذبوح لمحاكمة عاجلة في يونيو حزيران بعد أن نشرت مقطعا مصورا في صفحتها على فيسبوك قالت إنه تضمن سبا وقذفا للمصريين وتعديا على الدين الإسلامي.

وفي يوليو تموز قضت محكمة جنح حي مصر الجديدة بالقاهرة بسجنها لثماني سنوات.

وقالت المصادر القضائية إن محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، وهي محكمة أعلى، قبلت الاستئناف المقدم من المذبوح على الحكم الصادر ضدها وقضت بتخفيف الحكم إلى الحبس سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ.

واستغرق المقطع المصور الذي بثته المذبوح على فيسبوك عشر دقائق وزعمت فيه أنها تعرضت للتحرش اللفظي من شابين بأحد شوارع القاهرة ومن سائقي سيارات أجرة.

كما زعمت أن مبلغا من المال سُرق من شقة كانت تستأجرها قرب مدينة الإسكندرية الساحلية في زيارة سابقة لمصر.

وسبت سلوك المصريين في شهر رمضان الذي نشر المقطع المصور خلاله قائلة إن مطعما تأخر في تقديم الطعام لها لأنه لا يخدم الزبائن قبل أذان المغرب. وسبت الصوم أيضا.

وقال مصدر إنها أدينت بثلاثة اتهامات هي "بث شائعات تمس المجتمع، وصناعة ونشر محتوى خادش للحياء العام، والتعدي على الأديان".

وكانت منى المذبوح قالت في مقطع مصور لاحق إنها تعتذر لمن وصفتهم بالمصريين المحترمين لكن الشرطة ألقت القبض عليها بعد بلاغ تلقته النيابة العامة من محام بعد أن ذاع المقطع الأول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الشرطة ألقت القبض عليها في مطار القاهرة الدولي قبل سفرها.

(تغطية صحفية للنشرة العربية هيثم أحمد - إعداد محمود رضا مراد - تحرير محمد اليماني)

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رويترز