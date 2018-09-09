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هذا المحتوى تم نشره يوم 09 سبتمبر, 2018 08:44 م 09 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 20:44

القاهرة (رويترز) - قالت مصادر قضائية في مصر إن محكمة استئنافية قررت خفض عقوبة امرأة لبنانية أدينت في يوليو تموز ببث شائعات ونشر محتوى خادش للحياء والتعدي على الأديان إلى الحبس سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ بدلا من السجن لثماني سنوات.

وأحالت النيابة العامة السائحة اللبنانية منى المذبوح لمحاكمة عاجلة في يونيو حزيران بعد أن نشرت مقطعا مصورا في صفحتها على فيسبوك قالت إنه تضمن سبا وقذفا للمصريين وتعديا على الدين الإسلامي.

وفي يوليو تموز قضت محكمة جنح حي مصر الجديدة بالقاهرة بسجنها لثماني سنوات.

وقالت المصادر القضائية إن محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، وهي محكمة أعلى، قبلت الاستئناف المقدم من المذبوح على الحكم الصادر ضدها وقضت بتخفيف الحكم إلى الحبس سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ.

وأضافت المصادر أن المحكمة غرمت المذبوح مبلغ 30 ألف جنيه مصري (نحو 1700 دولار) عقابا لها عن تهمة إهانة رئيس الجمهورية.

وتضمن المقطع المصور الذي سبت فيه المذبوح المصريين قولها في إشارة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي "عارفين اللي بيعمله فيكم السيسي؟ أنا أول مرة بأقول يستاهلوا. يعني يا رب كدا يبعت لكوا واحد أظلم من السيسي".

وقال حسن بزي محامي المذبوح لرويترز "إن الغرامة 30 ألف جنيه تكفلت بها السفارة اللبنانية وإن المذبوح من المقرر أن تعرض على الأمن العام المصري غدا لإجراء تحقيق روتيني كونها أجنبية ويتوقع إخلاء سبيلها بعد ذلك على أن يتم ترحيلها يوم الأربعاء".

واستغرق المقطع المصور الذي بثته المذبوح على فيسبوك عشر دقائق وزعمت فيه أنها تعرضت للتحرش اللفظي من شابين بأحد شوارع القاهرة ومن سائقي سيارات أجرة.

كما زعمت أن مبلغا من المال سُرق من شقة كانت تستأجرها قرب مدينة الإسكندرية الساحلية في زيارة سابقة لمصر.

وسبت سلوك المصريين في شهر رمضان الذي نشر المقطع المصور خلاله قائلة إن مطعما تأخر في تقديم الطعام لها لأنه لا يخدم الزبائن قبل أذان المغرب. وسبت الصوم أيضا.

وقال والدها علي المذبوح لرويترز "أثبت القضاء المصري أنه عادل في حكمه. هذا انتصار للعدل المصري والقضاء المصري أولا ومن ثم انتصار للحريات وانتصار لابنتي.

وأضاف "أشكر كل إنسان مد يد العون لابنتي وتعاطف معها وأشكر الشعب المصري المسامح. البنت تعذبت كثير ومريضة معها انفصام. أنا خلال ثلاثة أشهر لم أنم سوى بضعة أيام واليوم قد لا استطيع النوم من الفرح".

وكانت منى المذبوح قالت في مقطع مصور لاحق إنها تعتذر لمن وصفتهم بالمصريين المحترمين لكن الشرطة ألقت القبض عليها بعد بلاغ تلقته النيابة العامة من محام بعد أن ذاع المقطع الأول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وألقت الشرطة القبض عليها في مطار القاهرة الدولي قبل سفرها.

(تغطية صحفية للنشرة العربية هيثم أحمد في القاهرة وليلى بسام في بيروت - إعداد محمود رضا مراد ومحمد اليماني - تحرير أحمد حسن)

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رويترز