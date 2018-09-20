محكمة مصرية تخلي سبيل علاء وجمال مبارك
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جمال مبارك ابن الرئيس المصري السابق حسني مبارك - صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
القاهرة (رويترز) - قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن محكمة مصرية أمرت يوم الخميس بإخلاء سبيل علاء وجمال ابني الرئيس السابق حسني مبارك بكفالة مئة ألف جنيه (5570 دولارا) لكل منهما.
وكانت دائرة في محكمة جنايات القاهرة قد أمرت يوم السبت بحبس ابني مبارك على ذمة محاكمتهما في قضية عرفت إعلاميا بقضية التلاعب في البورصة وألقت الشرطة القبض عليهما خلال حضورهما الجلسة.
وألقي القبض أيضا على ثلاثة متهمين آخرين من بينهم ياسر الملواني العضو الحالي في مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس وحسن هيكل العضو السابق في مجلس الإدارة.
وعلاء وجمال مبارك وسبعة آخرون متهمون في القضية بانتهاك قواعد سوق الأوراق المالية والبنك المركزي بهدف التربح والحصول على مبالغ مالية بغير حق من خلال تعاملات في أسهم البنك الوطني المصري.
وينفي المتهمون ارتكاب أي من المخالفات المنسوبة إليهم.
وقالت الوكالة إن غرفة المشورة في محكمة جنايات القاهرة أمرت أيضا بإخلاء سبيل المتهمين الثلاثة الآخرين بكفالة مئة ألف جنيه لكل منهم.
وبعد الإطاحة بمبارك في انتفاضة 2011 قُدم وابناه وعدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال إلى المحاكمة لكن معظمهم حصلوا على أحكام نهائية بالبراءة بعد سنوات من التقاضي.
وستُنظر القضية مجددا يوم 20 نوفمبر تشرين الثاني.
(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
رويترز