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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 سبتمبر, 2018 05:51 م 20 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 17:51

جمال مبارك ابن الرئيس المصري السابق حسني مبارك - صورة من أرشيف رويترز. (reuters_tickers)