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القاهرة (رويترز) - قالت مصادر قضائية في مصر إن محكمة جنايات القاهرة أصدرت يوم الثلاثاء حكما بإعدام ستة أشخاص شنقا بعد إدانتهم بقتل شرطي وإصابة آخرين في هجوم مسلح على نقطة تفتيش أمنية قرب القاهرة عام 2016.

وأضافت المصادر أن المحكمة عاقبت متهمين آخرين بالسجن المؤبد لإدانتهما في نفس القضية، كما عاقبت متهما بالسجن 15 عاما وآخر بالسجن المشدد لخمس سنوات. وأصدرت المحكمة حكما بسجن اثنين من الأحداث لمدة ثلاث سنوات.

وصدرت أحكام الإعدام يوم الثلاثاء بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية.

ويحق للمحكوم عليهم الطعن أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد.

(تغطية صحفية للنشرة العربية هيثم أحمد - إعداد محمود رضا مراد - تحرير أمل أبو السعود)

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رويترز