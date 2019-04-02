هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أبريل, 2019 03:28 م

المنيا (مصر) (رويترز) - قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات بمحافظة المنيا في صعيد مصر قضت يوم الثلاثاء بإعدام شرطي مكلف بحراسة كنيسة بعد قتله مسيحيا وابنه أواخر العام الماضي بعد شجار.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت الرقيب ربيع مصطفى خليفة بقتل عماد كمال صادق وابنه كمال الشهير باسم ديفيد عمدا مع سبق الإصرار في ديسمبر كانون الأول مستخدما سلاحا ناريا. وأثارت الواقعة غضب أقباط مصر.

وقُتل صادق (49 عاما) وابنه (21 عاما) في موقع بناء قرب كنيسة كان الشرطي معينا لحراستها، وذلك بعد نشوب مشاجرة بين الطرفين.

وصدر حكم يوم الثلاثاء بعد أخذ الرأي الشرعي لمفتي البلاد. ويتعين وفقا للقانون المصري أخذ رأي المفتي في أحكام الإعدام لكن رأيه استشاري وغير ملزم للقضاة.

وقالت المصادر إن حكم يوم الثلاثاء قابل للطعن عليه أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.

وقال صموئيل ثابت زكي، محامي أسرة المجني عليهما "الحكم الصادر اليوم ليس نهائيا وأهل المجني عليهما ما زالوا رافضين تقبل العزاء، وذلك حتى صدور الحكم البات وهو حكم محكمة النقض".

وأثارت الجريمة غضب المسيحيين في المنيا التي تقع على بعد نحو 260 كيلومترا جنوبي القاهرة وطالبوا بإجراءات حماية أكبر لهم خاصة أن الحادث وقع بعد مقتل سبعة مسيحيين في هجوم نفذه إسلاميون متشددون في المحافظة في نوفمبر تشرين الثاني.

ويمثل المسيحيون نحو عشرة بالمئة من سكان مصر. وكثيرا ما تعرضوا لهجمات إسلاميين متشددين خلال السنوات الماضية مما دفع السلطات لتكثيف الحراسة المسلحة خارج الكنائس والأديرة.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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