محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 08 سبتمبر, 2018 09:58 ص 08 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 09:58

صورة من أرشيف رويترز للعضو القيادي بجماعة الإخوان المسلمين عصام العريان. (reuters_tickers)