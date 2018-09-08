محكمة مصرية تقضي بإعدام 75 متهما بينهم قيادات في الإخوان في قضية فض اعتصام رابعة
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صورة من أرشيف رويترز للعضو القيادي بجماعة الإخوان المسلمين عصام العريان.(reuters_tickers)
القاهرة (رويترز) - قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة حكمت يوم السبت بالإعدام شنقا على 75 متهما بينهم أعضاء قياديون في جماعة الإخوان المسلمين في قضية فض اعتصام رابعة.
وقالت المصادر إن من بين من صدر الحكم بإعدامهم العضوين القياديين في الجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان والداعية المؤيد للجماعة صفوت حجازي والقيادي الإسلامي عاصم عبد الماجد.
وقُتل مئات من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين في فض الاعتصام يوم 14 أغسطس آب 2013 بعد نحو ستة أسابيع من عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للجماعة وسط احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما. كما لقي بعض رجال الأمن مصرعهم في فض الاعتصام.
(تغطية صحفية للنشرة العربية هيثم أحمد - إعداد محمد عبد اللاه - تحرير نادية الجويلي)
رويترز