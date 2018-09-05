محكمة مصرية تقضي بسجن أربعة متهمين في قضية مقتل قيادي شيعي
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
القاهرة (رويترز) - قالت مصادر قضائية إن محكمة الجنايات في محافظة الجيزة المصرية عاقبت أربعة متهمين يوم الأربعاء بالسجن المشدد 14 عاما لكل منهم في قضية مقتل الشيخ حسن شحاتة أحد أبرز القيادات الشيعية وشقيقه وابنه ومرافق لهم.
وقُتل الأربعة في يونيو حزيران عام 2013 في هجوم شنه متجمهرون على منزل في قرية زاوية أبو مسلم، إحدى قرى المحافظة المجاورة للقاهرة، احتجاجا على إقامة طقوس مذهبية بالمنزل.
وأثار الهجوم النادر غضبا شعبيا في مصر التي يمثل الشيعة أقلية ضئيلة فيها.
وفي عام 2015 عاقبت المحكمة 23 متهما في القضية، بينهم عشرة غيابيا، بالسجن المشدد 14 عاما لكل منهم وبرأت ثمانية متهمين آخرين. وأيدت محكمة النقض لاحقا أحكام السجن على تسعة من المتهمين ونال أربعة أخرون البراءة.
وكان الأربعة الذين صدر الحكم عليهم يوم الأربعاء من بين المحكوم عليهم غيابيا قبل إلقاء القبض عليهم حيث أعيدت محاكمتهم طبقا للقانون.
ويحق للأربعة الآن الطعن على الحكم أمام محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية مصرية.
وجاء مقتل شحاتة والشيعة الآخرين قبل عشرة أيام من عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عقب احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.
وفي ذلك الوقت كانت مصر تمر باضطراب أمني أعقب انتفاضة 2011.
(تغطية صحفية للنشرة العربية هيثم أحمد - إعداد محمد عبد اللاه - تحرير نادية الجويلي)
رويترز