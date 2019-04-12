هذا المحتوى تم نشره يوم 12 أبريل, 2019 09:05 م

مغاربة يتجمعون أمام سفارة الدنمرك في العاصمة المغربية الرباط تكريما للويزا فيستراجر جيسبيرسن (24 عاما) من الدنمارك ومارن أولاند (28 عاما) من النرويج اللتين وجدتا مقتولتين بمنطقة جبلية سياحية قرب مراكش في يوم 22 ديسمبر كانون الأول 2018. تصوير: يوسف بودلال - رويترز.

من زكية عبدالنبي

الرباط (رويترز) - أصدرت محكمة مغربية يوم الجمعة حكما بالسجن عشر سنوات على مواطن سويسري لصلته بجريمة مقتل سائحتين اسكندنافيتين بمنطقة أمليل قرب مراكش وسط المغرب في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن المواطن السويسري، والذي اكتفت وسائل الإعلام بذكر اسمه الأول نيكولا (33 عاما)، أدين بتهمة "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية تهدف للمس الخطير بأمن الدولة وتقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية وتدريب أشخاص من أجل الإلتحاق بتنظيم إرهابي والإشادة بأفعال وأعمال إرهابية".

وكانت لويزا فيستراجر جيسبيرسن (24 عاما) من الدنمارك ومارن أولاند (28 عاما) من النرويج قد وجدتا مقتولتين بمنطقة جبلية سياحية قرب مراكش وسط المغرب في 17 ديسمبر كانون الأول الماضي.

وألقت السلطات القبض على المواطن السويسري الذي يحمل الجنسية البريطانية في 29 ديسمبر الماضي.

وقالت الوكالة إن الوكيل العام للملك (النيابة العامة) لدى محكمة الإستئناف بالرباط قد أحال 25 مشتبها بهم إلى القاضي فيما يتعلق بمقتل السائحتين الأجنبيتين "من بينهم مواطن سويسري آخر يحمل الجنسية الإسبانية وذلك بموجب ملتمس يرمي إلى التحقيق معهم حول أفعال إرهابية".

وقال المحامي سعد الساهلي لرويترز إن محاكمة المواطن السويسري الإسباني ويدعى كيفين "لم تبدأ بعد".

وكان أربعة أشخاص قد ظهروا في تسجيل مصور يعلنون الولاء لتنظيم الدولة الإسلامية بعد مقتل السائحتين الاسكندنافيتين لكن السلطات المغربية قالت إنهم مهاجمون منفردون وليس لهم علاقة بتنظيم الدولة الاسلامية.

وتقول السلطات المغربية إنها تتبع سياسة استباقية في محاربة الإرهاب وفككت عشرات الخلايا الإرهابية.

(تحرير أحمد حسن)

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