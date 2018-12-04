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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 ديسمبر, 2018 02:12 م 04 ديسمبر 2018 - آخر تحديث - 14:12

المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي في جنيف يوم الثلاثاء. تصوير: دينيس باليبوس - رويترز. (reuters_tickers)