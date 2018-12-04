مدير برنامج الأغذية العالمي: تقرير غذائي بشأن اليمن ربما لا يظهر مجاعة
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي في جنيف يوم الثلاثاء. تصوير: دينيس باليبوس - رويترز.(reuters_tickers)
جنيف (رويترز) - قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي يوم الثلاثاء إن دراسة مسحية بشأن الأمن الغذائي في اليمن ستصدر يوم الخميس ستظهر زيادة في معدل الجوع الشديد لكن الوضع قد لا تنطبق عليه المعايير لإعلان مجاعة.
وأضاف أن الدراسة التي أجراها خبراء يمنيون ودوليون في أكتوبر تشرين الأول وفقا لنظام دولي لتصنيف أزمات الغذاء، ربما تظهر أن بعض اليمنيين يعانون من وضع غذائي "كارثي" لكن هذا قد لا يعني بالضرورة المجاعة.
وقال بيزلي للصحفيين "نعرف أن الأرقام ستظهر زيادة حادة في معدلات الجوع. لكن سنرى إن كان ذلك يعني مجاعة. لكنهم يعتقدون أنها ربما لا تنم عن مجاعة".
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
رويترز