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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مايو, 2018 08:28 م 20 مايو 2018 - آخر تحديث - 20:28

الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله في صورة بتاريخ 18 مايو ايار 2018. تصوير: محمود تركمان - رويترز. (reuters_tickers)