مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
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الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله في صورة بتاريخ 18 مايو ايار 2018. تصوير: محمود تركمان - رويترز.(reuters_tickers)
القدس (رويترز) - قال مدير المستشفى الذي يعالج الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن حالته الصحية مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية.
وكان عباس (82 عاما) دخل المستشفى يوم الأحد للمرة الثالثة في غضون أسبوع.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عباس خضع لعملية بسيطة في الأذن يوم الثلاثاء ودخل المستشفى مجددا ولفترة وجيزة ليل السبت. وقال مسؤول فلسطيني إن عباس دخل المستشفى يوم الاحد لارتفاع حرارته.
وقال مدير المستشفى سعد السراحنة "الرئيس محمود عباس دخل المستشفى الاستشاري العربي ... صباح اليوم لإجراء فحوص طبية بعد الجراحة التي أجريت له قبل ثلاثة أيام في أذنه الوسطى. كل الفحوص كانت طبيعية وحالته الصحية مطمئنة".
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
رويترز