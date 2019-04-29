هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أبريل, 2019 12:11 م

الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين في صورة من أرشيف رويترز

دبي (رويترز) - أوضحت مراجعة أجرتها رويترز لقوائم ضمت مئات الأشخاص أعادت لهم البحرين الجنسية أن نشطاء وشخصيات معارضة كبيرة ليسوا مدرجين في تلك القوائم.

وأعادت السلطات الجنسية لهؤلاء بموجب عفو أعلنت عنه المملكة في الآونة الأخيرة.

وكانت البحرين، التي تستضيف الأسطول الأمريكي في المنطقة، الدولة الخليجية الوحيدة التي شهدت اضطرابات عام 2011 ضمن احتجاجات "الربيع العربي" ولكن قمعتها بمساعدة السعودية.

والبحرين بها أغلبية شيعية إلا أن الأسرة الحاكمة سنية. وتشهد بين الحين والآخر اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن التي تم استهدافها بعدة هجمات بقنابل. وتنفي الحكومة قمع المعارضة وتقول إنها تحمي الأمن القومي من جماعات تصفها بالإرهابية وتشير إلى إنها مدعومة من إيران.

ومنذ الاحتجاجات، حاكمت السلطات مئات النشطاء في محاكمات جماعية وحظرت جماعات المعارضة الرئيسية وسحبت الجنسية من حوالي ألف مواطن.

وأصدرت وزارة الداخلية البحرينية يوم السبت قائمة تضم 551 اسما أُعيدت لهم الجنسية وفقا لمرسوم أصدره الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والذي قالت الوزارة إنه يهدف إلى "منح أبناء الوطن الفرصة للمراجعة وتصويب سلوكهم".

وقال نشطاء لرويترز إن من وردت أسماؤهم في القائمة من عائلات شيعية أساسا إلا أن الشخصيات البارزة مثل عيسى قاسم الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية في المملكة، ليست بالقائمة.

ومعظم الشخصيات المعارضة البارزة في البلاد والنشطاء الحقوقيون مسجونون أو فروا من البلاد.

ولم ترد الحكومة على طلب من رويترز للتعليق على قوائم الأسماء.

وقال معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره بريطانيا إن البحرين جردت 990 شخصا على الأقل من الجنسية منذ عام 2012.

وقال سيد أحمد الوداعي مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية لرويترز يوم الأحد "منذ التعديلات التي جرت على قانون مكافحة الإرهاب عام 2014، زاد سحب الجنسية بشكل كبير، وفي كثير من الأحيان ما يستهدف ذلك الصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة". والوداعي ناشط بارز سحبت السلطات منه الجنسية عام 2015.

وتحدثت رويترز مع شخص واحد على القائمة الصادرة يوم السبت والذي كان مسجونا من قبل بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة والذي طلب عدم نشر اسمه لدواع أمنية. وتم الاتصال بعائلته يوم الثلاثاء وطُلب منها استرداد جواز سفره الذي كانت السلطات قد صادرته. إلا أن جواز السفر مدته منتهية وفي انتظار موافقة الحكومة على تجديده.

وما زال بعض ممن أعيدت لهم الجنسية في السجن.

(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)

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