شوهام (إسرائيل) (رويترز) - فرز مراقبون للانتخابات الإسرائيلية يرتدون قفازات وكمامات بطاقات اقتراع ناخبين يشتبه بتعرضهم لفيروس كورونا.
وأدلى أكثر من أربعة آلاف من هؤلاء الناخبين بأصواتهم يوم الاثنين في مراكز اقتراع خاصة معزولة ومعقمة. وارتدى الناخبون كمامات وقفازات بينما تابعهم الموفدون من لجنة الانتخابات المركزية من وراء حاجز.
وارتدى بعض المراقبين ملابس واقية بينما اكتفى آخرون بالكمامات والقفازات وهم يفرزون أكواما من بطاقات الاقتراع في خيمة تحت الحراسة.
وأعلنت إسرائيل عن 15 حالة إصابة بفيروس كورونا ووضعت آلافا قيد الحجر الصحي للاشتباه في تعرضهم للفيروس.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)