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رئيس الوزراء العراقي حيد العبادي في النجف بالعراق يوم السابع من يناير كانون الثاني 2018. صورة لرويترز.

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بغداد (رويترز) - أفاد قرار تنفيذي أصدره مكتب رئيس الوزراء العراقي بأن رحلات الطيران الدولية ستستأنف إلى إقليم كردستان العراق خلال أسبوع في حال استكمال جميع المتطلبات الاتحادية.

وجاء في المرسوم "أعلن السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي، وبموجب صلاحياته الدستورية، إعادة افتتاح مطاري أربيل والسليمانية للرحلات الدولية بعد استجابة السلطات المحلية في إقليم كردستان لإعادة السلطة الاتحادية إلى المطارين المذكورين".

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير مروة سلام)

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رويترز