هذا المحتوى تم نشره يوم 05 نوفمبر, 2019 12:17 ص

أشخاص يتصفحون الانترنت في مقهى للانترنت ببغداد في صورة من أرشيف رويترز.

القاهرة (رويترز) - قال مرصد نتبلوكس لمراقبة الإنترنت في ساعة متأخرة من مساء الاثنين إن خدمات الإنترنت انقطعت في بغداد ومعظم أنحاء العراق، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وقال مرصد نتبلوكس في بيان "في أثناء كتابة البيان انخفضت اتصالات الإنترنت العامة لما دون 19 في المئة عن المستويات المعتادة مما قطع الخدمة عن عشرات الملايين من المستخدمين في بغداد، وتأثرت أيضا البصرة وكربلاء ومراكز سكانية أخرى. نعتقد أن الانقطاع الجديد هو أكبر انقطاع نرصده في بغداد حتى اليوم".

كانت السلطات العراقية قد قطعت خدمات الإنترنت من قبل في مواجهة موجة الاحتجاجات.

(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية)

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