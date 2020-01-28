هذا المحتوى تم نشره يوم 28 يناير, 2020 05:48 م

عربات تحمل متعلقات أناس فارين من معرة النعمان يوم 24 ديسمبر كانون الأول 2019. تصوير: محمود حسانو - رويترز

بيروت (رويترز) - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ووسائل إعلام رسمية إن قوات الجيش السوري سيطرت على مدينة معرة النعمان جنوبي مدينة إدلب يوم الثلاثاء في انتصار كبير للرئيس بشار الأسد مع سعيه لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في شمال غرب البلاد.

وتسببت حملة الأسد لاستعادة محافظة إدلب، وهي المعقل الأخير لمقاتلي المعارضة في الحرب الأهلية المندلعة منذ قرابة تسع سنوات، في موجة هجرة جديدة قوامها آلاف المدنيين صوب الحدود مع تركيا التي تؤيد بعض جماعات المعارضة المشتبكة في قتال مع قوات الأسد.

وقال تلفزيون الإخبارية الرسمي السوري إن القوات الحكومية دخلت معرة النعمان التي تبعد 33 كيلومترا جنوبي إدلب يوم الثلاثاء وتقوم بتمشيط أحيائها بينما تتوغل فيها. وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء "وحدات الجيش حررت معظم أحياء مدينة معرة النعمان".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان على تطبيق واتساب إن قوات الجيش السوري فرضت سيطرتها الكاملة على معرة النعمان، وهي ثاني أكبر مدينة في محافظة إدلب، بعد أن دخلتها مدعومة بضربات جوية روسية.

وتجدد القتال على الرغم من اتفاق لوقف إطلاق النار في 12 يناير كانون الثاني بين تركيا وروسيا اللتين تساند كل منهما أحد طرفي الحرب. وتستضيف تركيا بالفعل أكثر من 3.5 مليون لاجئ سوري وتخشى أن يتدفق على أراضيها عبر الحدود ملايين آخرون قريبا.

وتقع معرة النعمان على الطريق السريع الرئيسي في إدلب الذي يربط بين العاصمة دمشق ومدينة حلب في شمال سوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية يوم الثلاثاء إن تركيا سترد "بأقوى وسيلة وبلا تردد" على أي هجوم‭‭ ‬‬تشنه قوات الحكومة السورية على مواقع المراقبة التابعة لها في محافظة إدلب.

(تغطية صحفية فريق رويترز -إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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