هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مايو, 2020 05:35 م

دبي (رويترز) - ذكر مركز العمليات التجارية البحرية في المملكة المتحدة أن سفينة تعرضت يوم الأحد لهجوم في خليج عدن قبالة ساحل ميناء المكلا اليمني. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وقال المركز في إشعار تحذيري على موقعه الإلكتروني "تم توجيه النصح للسفن التي تعبر المنطقة بتوخي الحذر الشديد".

وأضاف أن الهجوم وقع الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

وقالت شركة درياد جلوبال للأمن البحري إن هذه هي الواقعة التاسعة التي جرى الإبلاغ عنها في خليح عدن هذا العام.

(تغطية صحفية ليزا بارينجتون- إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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