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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 سبتمبر, 2018 06:23 م 05 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 18:23

نيويورك (رويترز) - ذكرت السلطات أن ما يصل إلى 100 شخص من الركاب وأفراد طاقم رحلة تابعة لشركة طيران الإمارات شعروا بالإعياء يوم الأربعاء خلال الرحلة القادمة من دبي إلى نيويورك،‭ ‬وأن العاملين في المجال الطبي يقيمون وضعهم الصحي بينما ظلت الطائرة على مدرج مطار جون إف. كنيدي.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان إن نحو 100 شخص شعروا بأعراض مرضية على متن الرحلة رقم 203 التابعة لطيران الإمارات التي هبطت بعيد الساعة التاسعة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1300 بتوقيت جرينتش) وعلى متنها ما لا يقل عن 521 راكبا.

وكانت طيران الإمارات ومقرها دبي ذكرت في وقت سابق أن عشرة ركاب "عانوا من أعراض مرضية" على متن الرحلة القادمة من الإمارات ونقلوا إلى مستشفى. ولم تحدد الأعراض أو طبيعة الشكاوى.

وأفاد مسؤولون من هيئة الموانئ في نيويورك ونيوجيرزي في بيان أن الطائرة نقلت إلى موقع بعيدا عن صالة الوصول كي يتسنى لمسؤولي الطوارئ تقييم وضعهم الصحي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان إن البيت الأبيض يتابع الوضع ويطلع الرئيس دونالد ترامب على ما يستجد من معلومات.

ويشير موقع (فلايت أوير دوت كوم) إلى أن الطائرة المعنية من طراز إيرباص إيه388 ذات الطابقين، وهي أكبر طائرة ركاب في العالم.

وذكر بنيامين هاينز المتحدث باسم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والحماية منها أن مسؤولي الصحة العامة في المراكز يعملون مع الوكالات الأخرى لتقييم حالة الركاب، بما في ذلك قياس درجات حرارتهم وعمل الترتيبات اللازمة لنقلهم للمستشفيات.

وأضاف أن الركاب الذين لم يشعروا بتوعك صحي ستسمح لهم السلطات بمواصلة خططهم الخاصة بالسفر.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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رويترز