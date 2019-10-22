هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أكتوبر, 2019 01:06 ص

واشنطن (رويترز) - قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية يوم الثلاثاء إن قائد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد أبلغ الولايات المتحدة بأنهم نفذوا جميع الالتزامات الخاصة بهم بموجب هدنة توسطت فيها الولايات المتحدة لسحب قواتهم من منطقة حدودية مع تركيا في شمال شرق سوريا.

وأضاف المسؤول للصحفيين "وصلت رسالة من اللواء مظلوم... بأنه نفذ جميع التزاماته بموجب الاتفاق الذي أبرمناه مع الأتراك... لسحب كل قوات وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة الآمنة التي يسيطر عليها الأتراك" وكان يشير إلى مظلوم عبدي قائد الحلفاء السابقين لواشنطن في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال مسؤول ثان بالإدارة الأمريكية إن تقارير للمخابرات توضح أن قوات سوريا الديمقراطية غادرت المنطقة.

وأوضح المسؤول الأول أن أنقرة وواشنطن على اتصال وثيق للتحقق من حدوث الانسحاب وذلك لضمان أن يتحول وقف الهجوم العسكري التركي في شمال سوريا إلى وقف دائم مثلما تم الاتفاق عليه في تركيا الأسبوع الماضي.

وتنتهي هدنة الأيام الخمسة للسماح بانسحاب مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة الحدودية الساعة العاشرة مساء (1900 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا قد تستأنف القتال.

وقال المسؤول الأول "نعتقد أن تركيا ستوافق في النهاية على حدوث الانسحاب بموجب شروط الاتفاق. هذا يعني أن التوقف التركي (عن القتال) يصبح وقفا تركيا في العمليات العسكرية".

وأضاف أنه إذا لم توقف أنقرة العمليات فسوف تتعرض لعقوبات أمريكية.

وتابع "أي عملية عسكرية تركية تمضي قدما في نهاية (مهلة مدتها) 120 ساعة عندما يفترض أنهم سينتقلون إلى وقف رسمي لإطلاق النار أكثر صرامة تحت اسم وقف... سيقودنا إلى استنتاج أن الأتراك انتهكوا اتفاقنا وهو ما يحتم فرض عقوبات".

وأوضح المسؤول الثاني أن العقوبات التي فرضت على تركيا الأسبوع الماضي لم ترفع بعد.

وقال "لن نرفع العقوبات قبل وقف لإطلاق النار". وأضاف أن الولايات المتحدة تحتفظ بوجود لقتال الدولة الإسلامية وحماية حقول النفط.

وقال ترامب يوم الاثنين إنه لا يرغب في ترك أي قوات أمريكية في سوريا باستثناء عدد صغير لتأمين إنتاج النفط.

وأضاف المسؤول الأول أن واشنطن تتابع عن كثب زيارة أردوغان لسوتشي لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

واتفقت تركيا وروسيا يوم الثلاثاء على انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية أكثر من 30 كيلومترا من الحدود التركية على أن تقوم بعدها قوات الجانبين بدوريات مشتركة في قطاع ضيق من الأرض في "منطقة آمنة" تسعى أنقرة منذ فترة طويلة لإقامتها في شمال سوريا.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير أحمد صبحي خليفة)

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