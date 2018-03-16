مسؤولان أمريكيان: سقوط طائرة عسكرية أمريكية في العراق
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الرمادي (العراق) (رويترز) - قال مسؤولان أمريكيان وقت متأخر من يوم الخميس إن طائرة هليكوبتر عسكرية أمريكية سقطت في غرب العراق وعلى متنها سبعة أشخاص.
وقال المسؤولان، اللذان رفضا الكشف عن هويتيهما، استنادا إلى تقارير أولية إن الطائرة هليكوبتر من طراز إتش.إتش-60 بيف هوك وسقطت قرب القائم في محافظة الأنبار قرب الحدود السورية.
وقال أحد المسؤولين إنه "من المرجح" حدوث وفيات وإنه لا توجد أي مؤشرات حتى الآن على أن الطائرة تم إسقاطها بنيران معادية.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن طائرة عسكرية أمريكية تقل جنودا سقطت في غرب العراق.
وقال البيان "تتعامل فرق الإنقاذ مع الموقع الذي سقطت فيه الطائرة في الوقت الحالي".
ولم يتوفر المزيد من التفاصيل عن الحادث لكن القيادة المركزية قالت إن تحقيقا سيجرى لتحديد سبب سقوط الطائرة.
وقال رئيس بلدية القائم أحمد المحلاوي لرويترز إن الطائرة كانت تقل سبعة أشخاص.
وتقر الولايات المتحدة بأن لها قوات قوامها حوالي 5200 فرد بالعراق وهي جزء من تحالف يحارب متشددي تنظيم الدولة الإسلامية.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي العام الماضي النصر النهائي على تنظيم الدولة الإسلامية بعد ثلاث سنوات من سيطرة التنظيم المتشدد على ثلث أراضي البلاد تقريبا.
(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)
رويترز