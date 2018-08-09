مسؤولان فلسطينيان: إسرائيل وحماس تتفقان على تهدئة لإنهاء العنف في غزة
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صاروخ من منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية يعترض صواريخ أطلقت من غزة قرب بلدة سيديروت في جنوب إسرائيل يوم الخميس. تصوير أمير كوهين - رويترز.(reuters_tickers)
غزة (رويترز) - قال مسؤولان فلسطينيان إن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير قطاع غزة اتفقتا على تهدئة يوم الخميس لإنهاء التصعيد في قتال دائر عبر الحدود.
ولم يرد تعليق بعد من مسؤولين إسرائيليين. وقال مسؤول فلسطيني مطلع على محادثات التهدئة، التي تتوسط فيها مصر، إن الاتفاق سيسري اعتبارا من الساعة 20:45 بتوقيت جرينتش.
وأضاف المسئول الفلسطيني "الجهود المصرية نجحت في استعادة الهدوء بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لوقف التصعيد... الفصائل الفلسطينية ستحترم الهدوء طالما فعلت اسرائيل بالمثل".
واستهدفت طائرات إسرائيلية أكثر من 150 موقعا في القطاع منذ مساء الأربعاء فيما أطلق نشطاء فلسطينيون عشرات الصواريخ على إسرائيل، أحدها طويل المدى صوب عمقها.
(شارك في التغطية نضال المغربي - إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أشرف راضي)
رويترز