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هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أغسطس, 2018 10:21 م 09 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 22:21

صاروخ من منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية يعترض صواريخ أطلقت من غزة قرب بلدة سيديروت في جنوب إسرائيل يوم الخميس. تصوير أمير كوهين - رويترز. (reuters_tickers)