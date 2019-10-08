هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أكتوبر, 2019 02:33 م

اسطنبول (رويترز) - قال مسؤولان تركيان لرويترز يوم الثلاثاء إن الجيش التركي نفذ ضربات جوية استهدفت الحدود السورية-العراقية مساء الاثنين لمنع القوات الكردية من استخدام الطريق لتعزيز شمال شرق سوريا بينما تجهز أنقرة لشن هجوم هناك.

وقال مسؤول أمني "أحد الأهداف الرئيسية كان قطع طريق المرور بين العراق وسوريا قبل العملية في سوريا.

"بهذه الطريقة تم قطع طريق عبور الجماعة إلى سوريا وخطوط الإمداد بما في ذلك بالذخيرة".

ولم يتضح حج الدمار أو ما إذا كان هناك قتلى أو جرحى.

(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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