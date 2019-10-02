هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أكتوبر, 2019 08:53 م

خديجة خطيبة الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي خلال مراسم أقيمت في الذكرى الأولى لرحيله في اسطنبول يوم الأربعاء. تصوير: أوميت بكطاش - رويترز

من دومينيك إيفانز

اسطنبول (رويترز) - طالب أنصار الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالعدالة بعد مرور عام على قتله في حين قالت أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة المعنية بجرائم الإعدام خارج نطاق القضاء إنه يتعين مثول سعود القحطاني مستشار ولي العهد السعودي أمام القضاء.

ويحاكم حاليا 11 مسؤولا سعوديا في الرياض بتهمة خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي. وكان خاشقجي مقربا للأسرة الحاكمة قبل أن ينتقد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وتتم المحاكمة سرا لكن ستة مصادر، طلبت عدم نشر أسمائها، أبلغت رويترز بأن أكثر من متهم ذكروا اسم القحطاني.

ولدى طلب التعليق، قالت كالامار لرويترز "إذا تبين... أن‭‭ ‬‬الأمر يتطلب استجوابه وفقا لسير المحاكمة، فإن الخطوة المنطقية المقبلة ستكون قطعا مثوله أمام المحكمة"، مشيرة إلى أن النائب العام السعودي ذكر اسمه.

وأضافت "ذكره النائب العام السعودي ومع ذلك لم يوجه له أي اتهام... رغم أنه (النائب العام) أقر بأن سعود القحطاني طلب من الفريق إعادة السيد خاشقجي لكونه يشكل تهديدا للأمن القومي".

وتابعت قائلة "يكفي هذا السبب وحده لتوجيه اتهام إليه".

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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