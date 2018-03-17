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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مارس, 2018 10:58 ص 17 مارس 2018 - آخر تحديث - 10:58

سكان يغادرون عفرين السورية يوم 15 مارس اذار 2018. تصوير: خليل عشاوي - رويترز (reuters_tickers)