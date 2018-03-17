مسؤولة كردية والمرصد السوري: أكثر من 150 ألفا نزحوا عن عفرين
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سكان يغادرون عفرين السورية يوم 15 مارس اذار 2018. تصوير: خليل عشاوي - رويترز(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - قالت مسؤولة كردية كبيرة والمرصد السوري لحقوق الإنسان يوم السبت إن أكثر من 150 ألفا نزحوا عن مدينة عفرين في الأيام القليلة الماضية.
وقالت هيفي مصطفى وهي عضو بارز في الهيئة المدنية التي تدير شؤون منطقة عفرين إن السكان يفرون من المدينة الرئيسية لمناطق أخرى يسيطر عليها الأكراد في المنطقة ولمناطق تسيطر عليها الحكومة.
وقال المرصد إن طائرات ومدفعية تركية قصفت المدينة خلال الليل وقال إن 150 ألفا فروا على الأقل منذ يوم الأربعاء.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
رويترز