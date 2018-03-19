مسؤولة كردية: أكثر من 200 ألف شخص فروا من عفرين وهم بلا مأوى
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أشخاص يسيرون في الشوارع بعد انتشار القوات التركية ومقاتلو الجيش السوري الحر في عفرين يوم الأحد. تصوير: خليل العشاوي - رويترز(reuters_tickers)
بيروت (رويترز) - قالت هيفي مصطفى عضو الإدارة الذاتية الكردية في مدينة عفرين السورية لرويترز عبر الهاتف يوم الاثنين إن أكثر من 200 ألف شخص فروا جراء العملية العسكرية بقيادة تركيا يعيشون بلا مأوى في مناطق قريبة ويفتقرون للغذاء والماء.
وأضافت عبر الهاتف إن أصحاب السيارات ينامون في سياراتهم ومن لا يملكون سيارات ينامون أسفل الأشجار مع أبنائهم.
وكانت القوات التركية دخلت عفرين مع جماعات المعارضة السورية المتحالفة معها الأحد ورفعت العلم التركي في وسط المدينة معلنة السيطرة بالكامل عليها بعد حملة دامت ثمانية أسابيع لطرد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية.
وقالت هيفي مصطفى إن المدنيين الباقين في عفرين يواجهون تهديدات من الجماعات المدعومة من تركيا.
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز