مسؤولون أتراك: جمال خاشقجي لا يزال في القنصلية السعودية باسطنبول
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سيارة تغادر مقر القنصلية السعودية باسطنبول يوم الأربعاء. تصوير: عثمان أورسال - رويترز(reuters_tickers)
أنقرة (رويترز) - قال مسؤولون كبار في الحكومة التركية لرويترز يوم الأربعاء إن المعلق السعودي البارز جمال خاشقجي لا يزال في القنصلية السعودية باسطنبول.
وكان شخصان مقربان من خاشقجي عبرا عن قلقهما بشأنه بعدما لم يغادر القنصلية عقب اجتماع هناك مساء الثلاثاء.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
رويترز