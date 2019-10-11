هذا المحتوى تم نشره يوم 12 أكتوبر, 2019 12:54 ص

واشنطن (رويترز) - قال مسؤولون أمريكيون إن انفجارا وقع قرب موقع عسكري أمريكي في شمال سوريا يوم الجمعة قد يكون سببه قصف مدفعي تركي، لكن لم ترد أنباء عن إصابات بين الأمريكيين وذلك في واقعة تسلط الضوء على المخاطر المحدقة بالقوات الأمريكية في ظل هجوم تشنه تركيا بالمنطقة.

وقالت وزارة الدفاع التركية إنها اتخذت كل التدابير لضمان عدم الإضرار بأي قاعدة أمريكية بينما ردت على إطلاق نار بدأ قرب قاعدة أمريكية قريبة من كوباني في سوريا.

وقالت الوزارة في بيان "توقف إطلاق النار نتيجة ما أثارته الولايات المتحدة معنا".

وقال المسؤولون الأمريكيون، الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم، إن مصدر الانفجار غير معلوم. وتزامن مع هجوم لتركيا في شمال شرق سوريا ضد الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة.

وقال أحد المسؤولين إن الانفجار وقع على بعد مئات الأمتار من القاعدة التي تتمركز بها القوات الأمريكية وإن الاعتقاد المبدئي أن تركيا هي المسؤولية لأن فوهات المدفعية التركية كانت مصوبة بشكل عام باتجاه الموقع الأمريكي.

وقالت وزارة الدفاع التركية إنه لم يتم إطلاق نار على نقطة المراقبة الأمريكية.

وقال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي للصحفيين في وزارة الدفاع (البنتاجون) في وقت سابق من يوم الجمعة إنه تم إبلاغ تركيا بالمواقع الأمريكية في سوريا.

وقال "الجميع يعلم تماما أننا الجيش الأمريكي. نحتفظ بحق الدفاع عن النفس".

(تغطية صحفية إدريس علي وفيل ستيوارت - إعداد سامح الخطيب للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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