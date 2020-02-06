هذا المحتوى تم نشره يوم 06 فبراير, 2020 08:03 ص

القدس (رويترز) - قال مسؤولون عسكريون وطبيون إسرائيليون إن سيارة صدمت 12 جنديا إسرائيليا وشخصين آخرين في القدس في وقت مبكر من صباح يوم الخميس قبل أن يلوذ قائدها بالفرار في حادث تشتبه الشرطة بأنه هجوم فلسطيني.

وفي حادث منفصل قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا خلال مواجهات في الضفة الغربية المحتلة.

ووقع حادث الدهس في شارع ديفيد ريمز القريب من الأحياء العربية في القدس الشرقية. كما يوجد مسرح ومطاعم وحانات تعمل لوقت متأخر من الليل في هذا الشارع.

وقالت متحدثة عسكرية إن الجنود كانوا يتجولون في المدينة حيث جاؤوا لتأدية اليمين بعد حصولهم على التدريبات الأساسية.

وقالت خدمة إسعاف نجمة داود الحمراء إن أحد المصابين نُقل إلى المستشفى مصابا بجروح بالغة كما أصيب آخر بجراح متوسطة. وكلاهما يبلغ من العمر 20 عاما.

وقال متحدث باسم الشرطة "يجري التحقيق في الحادث باعتباره هجوما ارهابيا". ولا يزال قائد السيارة طليقا.

وقالت مصادر طبية في مدينة جنين بالضفة الغربية إن الشاب يزن أبو طبيخ (19 عاما) قتل برصاص الجيش الإسرائيلي فجر يوم الخميس خلال مواجهات بين شبان والقوات الإسرائيلية خلال اقتحامها للمدينة وهدم منزل فلسطيني تتهمه اسرائيل بالمشاركة في تنفيذ عملية في عام 2018 قتل فيها إسرائيلي.

وذكر متحدث عسكري إسرائيلي أن القوات ذهبت إلى جنين لهدم منزل فلسطيني ضالع في مقتل مستوطن يهودي عام 2018. وقال المتحدث إن القوات فتحت النار على فلسطينيين أطلقوا النار صوبها ورشقوها بالقنابل الحارقة في جنين.

(شارك في التغطية للنشرة العربية علي صوافطة في رام الله- إعداد سها جادو - تحرير مصطفى صالح)

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