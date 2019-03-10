هذا المحتوى تم نشره يوم 10 مارس, 2019 05:15 م

القاهرة (رويترز) - قال مسؤولون حزبيون إن محكمة طوارئ سودانية قضت يوم الأحد بسجن نائبة رئيس حزب الأمة المعارض لمدة أسبوع بسبب مشاركتها في مظاهرات ضد الرئيس وذلك في الوقت الذي احتج فيه نشطاء ضد قوانين الطوارئ التي فُرضت الشهر الماضي.

وقال محمد المهدي حسن رئيس المكتب السياسي للحزب إن مريم الصادق المهدي ابنة زعيم حزب الأمة المعارض ونائبته كانت ضمن 19 شخصا اعتقلوا أثناء مظاهرة أمام مقر الحزب في أم درمان على الضفة الأخرى من نهر النيل قبالة العاصمة الخرطوم.

وقضت المحكمة كذلك بتغريمها ألفي جنيه سوداني (42 دولارا) لمشاركتها في احتجاجات تدعو الرئيس عمر البشير إلى التنحي.

وأعلن البشير حالة الطوارئ الشهر الماضي بعد احتجاجات استمرت أسابيع ومثلت أطول تحد لحكمه منذ توليه السلطة في انقلاب أطاح بحكومة الصادق المهدي في عام 1989.

ومساء الأحد خرج مئات إلى الشوارع في مناطق مختلفة من أم درمان للاحتجاج على قوانين الطوارئ. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين.

وتشمل إجراءات الطوارئ توسعة سلطات الأجهزة الأمنية وحظر التجمعات العامة غير المصرح بها.

(الدولار = 47.4962 جنيه سوداني)

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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