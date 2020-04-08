هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أبريل, 2020 09:08 م

واشنطن (رويترز) - قال مسؤولون سعوديون كبار يوم الأربعاء إن التحالف الذي تقوده السعودية لقتال الحوثيين في اليمن سيبدأ وقفا لإطلاق النار لمدة أسبوعين اعتبارا من يوم الخميس.

وأضاف المسؤولون أن وقف إطلاق النار سيبدأ عند ظهر الخميس بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وقال المسؤولون للصحفيين عبر الهاتف إن وقف إطلاق النار يهدف إلى إعطاء جماعة الحوثي المدعومة من إيران فرصة للانضمام إلى محادثات ترعاها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية للصراع الدائر منذ خمسة أعوام ولمنع انتشار فيروس كورونا بالبلاد.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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