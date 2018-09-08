مسؤولون عراقيون يرفعون حظر التجول في البصرة
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قوات الرد السريع بشارع في البصرة بجنوب العراق يوم السبت. تصوير: علاء المرجاني - رويترز(reuters_tickers)
البصرة (العراق) (رويترز) - قال الجيش العراقي إن مسؤولين في البصرة رفعوا يوم السبت حظر التجول الذي فرض على المدينة منذ الرابعة مساء (1300 بتوقيت جرينتش).
وكانت شوارع البصرة هادئة يوم السبت بعد أيام من احتجاجات عنيفة هزت المركز النفطي في جنوب العراق.
وقال منظمو الاحتجاجات إنها ستتوقف يوم السبت لكن وجود قوات الأمن كان كثيفا في المدينة التي يقطنها ما يربو على مليوني نسمة.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز