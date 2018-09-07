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محتجون عراقيون خلال مظاهرة في البصرية يوم الجمعة. تصوير: علاء المرجاني - رويترز.

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البصرة (العراق) (رويترز) - أعلن بيان صادر عن قيادة العمليات العسكرية في البصرة العراقية أن مسؤولين أمنيين فرضوا حظرا للتجول على المدينة بأكملها قبيل الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت جرينتش) وسط احتجاجات عنيفة.

وأضاف البيان أن قوات الأمن ستعتقل أي شخص تمسك به في الشارع وقت سريان الحظر.

وأضرم محتجون النار في القنصلية الإيرانية في المدينة في وقت سابق يوم الجمعة.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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رويترز