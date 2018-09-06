مسؤولون عراقيون يلغون حظر تجول في البصرة قبل دقائق من دخوله حيز التنفيذ
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جنود عراقيون بميناء أم قصر في البصرة يوم الخميس. تصوير: عصام السوداني - رويترز.(reuters_tickers)
البصرة (العراق) (رويترز) - قال قائد عمليات البصرة لرويترز إن مسؤولين عراقيين ألغوا حظر تجول في مدينة البصرة النفطية بجنوب العراق قبل دقائق من دخوله حيز التنفيذ في الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي يوم الخميس.
وأعلن الحظر في وقت سابق يوم الخميس في محاولة للحد من الاحتجاجات المتصاعدة التي اجتاحت المدينة وميناء أم قصر القريب لعدة أيام.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)
رويترز