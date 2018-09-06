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هذا المحتوى تم نشره يوم 06 سبتمبر, 2018 01:11 م 06 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 13:11

جنود عراقيون بميناء أم قصر في البصرة يوم الخميس. تصوير: عصام السوداني - رويترز. (reuters_tickers)