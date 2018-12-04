مسؤولون فلسطينيون: القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا في الضفة
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طولكرم (الضفة الغربية) (رويترز) - قال مسؤولون فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية قتلت فلسطينيا في اشتباك بالضفة الغربية المحتلة يوم الثلاثاء.
وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته فتحت النار أثناء ما وصفها بأنها أعمال شغب عنيفة. ولم يذكر سقوط أي قتلى أو جرحى.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن القوات الإسرائيلية دخلت بلدة طولكرم وداهمت عدة منازل واجتمع حشد في المنطقة.
وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن القوات كانت تقوم بعملية عندما اندلعت "أعمال شغب عنيفة ألقى عشرات الفلسطينيين الحجارة خلالها".
وأضافت المتحدثة "ردت القوات بأساليب تفريق الشغب وبعد ذلك فتحت النار".
وقال مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني "اسم الشهيد محمد حبالي، 22 عاما، من مخيم طولكرم". وأضافوا أنه أصيب "برصاص حي متفجر في الرأس .. وصل مستشفى طولكرم مستشهدا".
وكثيرا ما تقوم القوات الإسرائيلية بمداهمات في الضفة الغربية لاعتقال من تشتبه في أنهم نشطاء.
(تغطية صحفية للنشرة العربية علي صوافطة - إعداد لبنى صبري - تحرير ياسمين حسين)
رويترز