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هذا المحتوى تم نشره يوم 28 سبتمبر, 2018 09:09 م 28 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 21:09

امرأة تحمل علم فلسطين خلال مواجهات عند حدود غزة مع اسرائيل يوم الجمعة. تصوير: محمد سالم - رويترز. (reuters_tickers)