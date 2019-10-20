هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أكتوبر, 2019 06:16 م

الحريري يتحدث خلال مؤتمر صحفي في بيروت يوم 18 اكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: محمد عزاقير - رويترز.

بيروت (رويترز) - قال مسؤولون لبنانيون لرويترز يوم الأحد إن رئيس الحكومة سعد الحريري اتفق مع شركائه في الحكومة على حزمة من القرارات الإصلاحية بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي اججت الاحتجاجات الشعبية في كافة أنحاء البلاد ومن المتوقع أن يوافق عليها مجلس الوزراء يوم الاثنين.

وتشمل القرارات الإصلاحية خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة خمسين في المئة ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 3.3 مليار دولار.

كما تتضمن خطة لخصخصة قطاعة الاتصالات وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المهترئ وهو مطلب حاسم من المانحين الأجانب للإفراج 11 مليار دولار.

(تغطية صحفية للنشرة العربية ليلى بسام من بيروت - تحرير محمد اليماني)

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